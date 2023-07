Tiziano Ferro duetta con Angelina Mango allo stadio di Messina: i video

In questo tour, Tiziano Ferro ha ospitato grandi artisti, come Jovanotti, Giuliano Sangiorgi e Max Pezzali e ha svelato ai fan che aveva in serbo molte altre sorprese ma che purtroppo, a causa degli impegni dei colleghi, non è riuscito ad avere tutti gli ospiti che voleva. Poi ha scherzato mostrando la foto di un “baby duo esordiente”, composto dai figli Margherita e Andrès, che vorrebbe duettare con lui. “Sono indeciso se scrivergli una canzone o no. Che ne dite?”, è stato l’interrogativo dell’artista che ha sciolto i cuori del pubblico.