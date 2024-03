Tiziano Ferro al concerto di Laura Pausini a Los Angeles in un giorno speciale

Il destino ha voluto che il live di Los Angeles sia andato in scena nel giorno di un anniversario speciale legato alla storia di Tiziano Ferro e Laura Pausini. Il 23 marzo del 2007, infatti, usciva il duetto “Non me lo spiegare”, in cui la cantante aveva reinterpretato con Tiziano il grande successo per l'album “Io canto”.