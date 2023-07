Tiziano Ferro a Bologna: Laura Pausini lo raggiunge sul palco

Tiziano Ferro, ieri sera (martedì 11 luglio), si è esibito allo Stadio Dall'Ara di Bologna, una delle tappe del suo tour "TZN 2023". Tra il pubblico, ad assistere alla performance, c'era anche Laura Pausini, in compagnia delle sue storiche amiche The Sincronette. La presenza di Laura ha reso possibile una sorpresa che ha fatto emozionare tutti i fan: senza premeditazione, i due artisti si sono trovati insieme sul palco a cantare "Non me lo so spiegare".