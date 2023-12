Un altro sogno, però, si è già realizzato per i The Kolors: quello di sentire la loro canzone trasformata in un coro da stadio, come è successo qualche tempo fa a Napoli: “È stato particolarmente emozionante, perché secondo me quello è uno dei segnali più organici di quando una canzone arriva veramente al pop, inteso come popolo”, ha spiegato ancora il leader del gruppo. “Da ragazzino, quando sono andato allo stadio per la prima volta con mio papà, sognavo di avere una canzone cantata allo stadio”, ha aggiunto, ringraziando infine la Curva B del Napoli per l’omaggio: “Forse non lo sanno nemmeno, ma quei ‘ragazzacci’ mi hanno fatto un gran bel regalo”.