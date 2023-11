The Kolors, “Italodisco” senza confini: arriva il Disco di Platino in Polonia

Il Disco di Platino ottenuto in Polonia si aggiunge ai tre già conquistati in Italia e a quello d'Oro ottenuto in Svizzera, consolidando così il successo del singolo. Il riconoscimento, poi, è arrivato pochi giorni dopo l'annuncio del primo concerto dei The Kolors al Mediolanum Forum di Assago (Milano), in programma il 3 aprile 2024. I biglietti sono già disponibili.