The Kolors, annunciato un altro ospite al Forum di Milano: è Umberto Tozzi

I The Kolors hanno annunciato un altro speciale ospite che salirà sul palco del loro concerto al Forum di Assago, previsto per l'imminente 3 aprile: si tratta di Umberto Tozzi, che li aveva già affiancati al Festival di Sanremo 2024 durante la serata dedicata alle cover e ai duetti. La presenza di Tozzi era stata spoilerata da Stash, Alex e Dario nel corso dell'intervista all'isybank Music Place, ma ora l'annuncio è ufficiale.