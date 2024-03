The Kolors: i progetti futuri e lo spoiler sul concerto al Forum di Assago

Come è stata la seconda volta a Sanremo: quali differenze ci sono state tra l’edizione del 2018 e quella del 2024?

Siamo cresciuti di 6 anni e in questi 6 anni dal punto di vista umano e artistico è una cosa infinita. Era anche un contesto diverso. Era la prima volta che cantavamo in italiano una nostra canzone e si avvertiva un pizzico di competizione, di gara in più, mentre quest’anno ci sono tanti progetti che non sono andati a Sanremo per giocare alla classifica, è stato una torta di cui ognuno si è preso una fettina; tanti progetti hanno fatto successo dopo.