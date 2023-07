Tananai incontra la nostra Redazione, in occasione della sua esibizione per RADIO ITALIA LIVE ESTATE, in onda stasera (venerdì 21 luglio) alle 21.00 su Radio Italia solomusicaitaliana. Lo speciale appuntamento al VOI Tanka Village di Villasimius, in Sardegna, si inserisce tra una data e l’altra del suo lungo tour: il cantante, nella rubrica #atupertu, ci svela alcuni retroscena della sua estate e, da tifoso interista, manda un chiaro messaggio a Lukaku…