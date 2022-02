Tananai: “Sanremo il palco più bello e folle, sono il più felice”

Vuoi parlarci tu della scelta della canzone che canterai per la serata cover. “Ho scelto A far l'amore cominica tu dell'inimitabile Raffaella Carrà. Ho fatto questa scelta per omaggiare una grandissima, l'unica artista in grado di potare quel messaggio così bello di amore incondizionato, libero. Un messaggio rivoluzionario per la sua epoca, ancora oggi non così scontato. È una persona che mi ha formato musicalmente, ma mi ha formato anche il suo pensiero”