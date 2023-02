Tananai racconta il video di Tango con Olga e Maxim

Tornando al Festival di Sanremo, lo scorso anno Tananai si è piazzato ultimo (come ricorda anche la maglietta che indossa nella video-intervista #atupertu); per ora, nella classifica di ieri sera (mercoledì 8 febbraio) è quarto. Non gli interessa l’ultima posizione. “Largo agli altri. Ho sempre detto che, se fossi arrivato ancora ultimo, mi sarei fatto squalificare l’ultima sera”, ha ammesso. Non gli importa neanche la vittoria, piuttosto di essere fiero di se stesso.