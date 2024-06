Tananai, nuovo album in vista e tour... diverso: “Sul palco sarò più musicista”

Tu e Annalisa avevate duettato anche all’Arena di Verona. La vostra alchimia nasce dall’umano e passa al musicale o, dal musicale, diventa poi un rapporto umano di qualità?

“Prima di tutto, bisogna trovarsi bene umanamente. Ci sono persone che stimo un sacco, ma con cui non mi trovo in studio o con cui non c’è stata occasione di fare qualcosa. Non per forza, devi fare qualcosa con gente che stimi artisticamente. La musica per me è una cosa molto personale e intima. Io e Annalisa avevamo avuto modo di conoscerci in diverse occasioni: lei era venuta al mio concerto al Forum, io ero andato al suo concetto al Forum. Avevamo parlato più volte, avevamo amici in comune e c’era stima: se un progetto non parte da un sentimento umano, diventa qualcosa di studiato a tavolino e la gente se ne rende conto.”