Tananai: “Mando un augurio a Tiziano Ferro. San Siro e Piazza Duomo incredibili”

Tu hai fatto due Festival di Sanremo. Ti è venuto il dubbio di tornare dopo l’ultimo posto della prima volta?

“C’era mia madre che diceva: ‘Sei fuori come un melone a tornare!’. Non avevo dubbi perché, come si evince dal video, questa canzone non la cantavo per me, ma per altre persone più sfortunate. Già fare questa cosa per qualcun altro mi aiutava a stemperare la responsabilità. Ricordo che, quando ho fatto le prove con i giornalisti il giorno prima della gara, sudavo come sto sudando ora!”