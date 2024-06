Tananai: il ritorno in Piazza del Plebiscito dove ha cantato Tango in napoletano

Dopo aver preso una mini pausa sei tornato alla grande e ti piace anche salire sui palchi come ospite di amici e colleghi. Non è che facendo così tante cose ti stancherai ancora?

No, anzi, la pausa è servita a capire che non ne voglio più fare! È stata molto necessaria perché ho scritto tanto e bene, ho tirato fuori qualcosa di me. E mi son reso conto di quanto mi mancava il mio pubblico. Non ero stanco di suonare, dovevo solo capire alcune cose: visto che in 2 anni non mi sono mai fermato, mi son reso conto che non scrivevo più con la stessa urgenza di prima. Avevo bisogno di sistemare le idee, di guardarmi dentro e capire cosa dire nelle mie canzoni.