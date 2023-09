La sua “Tango”, presentata all’ultimo Festival di Sanremo e arrivata fino al quinto posto, ha appena ottenuto infatti il quarto Disco di Platino: “Siete il mio orgoglio più grande, vi voglio bene sul serio”, ha detto il cantante celebrando il successo dell’ultimo live al Carroponte di Sesto San Giovanni, in cui a un certo punto è rimasto anche… in mutande, per la rottura dei pantaloni sul palco.