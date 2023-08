Tananai ed Elettra Lamborghini: gli incidenti durante i loro concerti estivi

Venerdì (4 agosto), mentre si stava esibendo a Cinquale (Massa Carrara) per il suo tour estivo, Tananai non si è accorto che il palco era terminato. Ha quindi fatto un passo nel vuoto ed è volato giù. Stando a quanto ha scritto fra le Storie di Instagram, non si è fatto male. Il cantante di Tango ha infatti scherzato sull’accaduto, pubblicando il video della caduta e il messaggio “Grazie Cinquale. Ci rivediamo nelle viscere della Terra”.