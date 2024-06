Tananai: “Ecco in cosa siamo uguali e diversi io e Annalisa”

In pochi mesi, intanto, il rapporto tra Tananai e San Siro si è fatto man mano più stretto. Solo pochi giorni fa, per esempio, il cantante è stato ospite dei Negramaro nello stadio milanese. “Piano piano, diventa sempre più casa. Ormai conosco chi ci lavora, so dove andare per il camerino…”, racconta l’artista ai nostri microfoni. “È bello sentire più vicino un posto che è stato teatro di così tanti sogni per me. Per adesso, però, faccio i palazzetti e quella è la mia vera casa”.