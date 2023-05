Tananai e il sogno di fare “Sere Nere” al karaoke con Tiziano Ferro

La musica di Tananai piace un po’ a tutti, sia quando è più divertente sia quando è più intima. Lui comunque si trova bene in entrambe le situazioni: “Dipende dal momento che sto vivendo e da quello che voglio tradurre in musica. Il mio compito è di assecondare le emozioni che mi escono fuori in quel momento: a volte si concretizzano in una cosa più frizzante a volte in una cosa un po’ più introspettiva. Finché farò musica non mi porrò il problema di fare esclusivamente una cosa”.