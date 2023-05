Tananai dedica la sua “Tango” all’Emilia Romagna

Se tutto non fosse già abbastanza intenso e toccante, arriva anche “Tango”, l’ultimo successo sanremese: “Questa canzone per me ha un sacco di senso. Ogni volta che la canto, penso a una coppia. Però oggi mi sento di doverla dedicare alle persone che stanno vivendo la situazione in Emilia Romagna”. Il suo omaggio è sottolineato dall’applauso degli spettatori, che la cantano ancora più forte anche per chi, in questo momento sta soffrendo.