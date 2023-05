Tananai: da "Tango" in napoletano al tour estivo

Avete anche un piccolo rito prima di salire sul palco

Anche se non ​vogliamo, d​obbiamo per forza fare uno shottino di un rum sottomarca che fa veramente schifo! Ho provato a proporre di cambiare marca e in quell'occasione, durante il concerto, mi sono dimenticato due volte le parole, perciò ho detto: dobbiamo tornare all'altro. Abbiamo un bel team, credo molto nell’energia che una persona dà, soprattutto se fai un lavoro così intenso come la musica e la gente si accorge se sei nervoso; invece sono contento di come sono andati i concerti, perché gente va via col sorriso.