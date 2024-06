Tananai: al suo tango in Piazza del Plebiscito si è unita anche Annalisa

Per Tananai, RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in Piazza del Plebiscito, nell'ambito di Napoli Città della Musica - Live Festival 2024 è stata l'occasione per allenarsi di fronte a 20.000 persone in vista dei suoi live nei palazzetti in programma dal 2 novembre. "Mi siete mancati!", ha dichiarato l'artista al suo ingresso sul palco.