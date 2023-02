Tananai: “A Sanremo con Tango per raccontare la storia di Olga e Maxim”

La canzone in gara “Tango” si spiega dopo aver visto il video…

Sì, assolutamente. Il motivo che c’è dietro e che mi ha portato a voler fare così tanto Sanremo è la storia di Olga, Maxim e la loro figlia di 14 anni: si sono dovuti separare a causa della guerra in Ucraina, ci hanno dato accesso ai loro scambi di video in questi mesi. Sono contento di non essere in un video per una ragione, finalmente. Non è un video politico, è molto umano: mi spezza come queste due persone cerchino di darsi forza, con sorrisi carichi di speranza perché sperano di rivedersi. E’ un messaggio di pace e umanità. Se serve a renderci conto della situazione e a sentirci grati per quello che abbiamo, possiamo essere persone migliori