Su Radio Italia le canzoni dei dodici finalisti di Sanremo Giovani

I brani verranno trasmessi tutti i giorni in attesa della finale di venerdì 16 dicembre, che si terrà al teatro del Casinò di Sanremo e verrà trasmessa in diretta su Rai1. Nel corso della serata, sei di questi giovani artisti verranno scelti per partecipare alla 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana.