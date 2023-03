Il remix di Federico Scavo ha un mood più dance, quello di Soul Speech più elettronico, quello di Rivaz & Botteghi più tech house, quello di DJ Moiz è più da “riempi pista”. La chiave interpretativa di Nicola Pigini vs NPLC è “particolarissima” (così recita il comunicato stampa di presentazione), quella di Animalic Drum trasporta in atmosfere organic house, quella di Balera Favela spazia dal funk brasiliano al reggaeton latino. Infine lo stile di Margherita D’Aaguì & Dangeli arriva "dritto in faccia", mentre quello di RANJIMAI mescola cassa house e levare giamaicano.