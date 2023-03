Tommaso Paradiso rompe il silenzio per fare un “Viaggio intorno al Sole”

“Cominciavo a sentire troppo la vostra mancanza, arrivo”, ha scritto Tommaso Paradiso rivolgendosi ai suoi fan in un messaggio su Instagram. La frase è la didascalia di un video in cui l’artista è in luogo misterioso, sistema il microfono e firma un flipper con il titolo del brano “Viaggio intorno al Sole” e la sua data di pubblicazione, ovvero venerdì 24 marzo.