Sofia Goggia rinuncia al Super G olimpico. Vasco Rossi la incita a non mollare

Intanto, pochi giorni dopo aver festeggiato il 70° compleanno, Vasco Rossi ha fatto il punto sul maxi-evento del 20 maggio a Trento. Il concerto darà il via al “Vasco Live Tour 2022” e, come da previsioni, sta registrando un’attesa senza precedenti. Sono già 100mila i biglietti venduti e si stima che gli spettatori della Trentino Music Arena saranno 120mila. Per gestire meglio l’afflusso dei fan, verrà chiusa la tangenziale dalle 17 alle 8 del giorno successivo al concerto. Per aprire il live, ci sono già 115 band locali pronte a sfidarsi; per candidarsi c’è ancora tempo fino al 28 febbraio.