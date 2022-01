Sick Luke si prende tutto: è primo in classifica tra album, vinili e singoli

“Non mi sarei mai aspettato tutti questi risultati con il mio primo disco”, dice Luca Antonio Barker, vero nome dell’artista. Al suo debutto in classifica, infatti, “X2” è l’album più venduto della settimana, davanti a “Noi, loro, gli altri” di Marracash e a “Blu Celeste” di Blanco. “Ho fatto un album basandomi su quello che piaceva a me, senza pensare alle classifiche o nient’altro. Avevo solo bisogno di sfogarmi e far sentire a tutti quello che avevo dentro”, prosegue Sick Luke. “Volevo creare un album che, non appena messo play, vi trasportasse in un mondo fuori da quello in cui viviamo. Per fare compagnia a tutte le persone che stanno passando un periodo pensieroso e malinconico così da potersi tirare su, o a tutte quelle persone che, invece, vogliono sfogarsi e fomentarsi per non pensare a questa vita lineare e classica”.