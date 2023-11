SIAE Music Awards: doppietta per Vasco e i Pinguini Tattici Nucleari

Vasco Rossi si è aggiudicato ben due premi: il primo è quello per la miglior canzone nella sezione “Locali con musica live” ed è andato al brano “Albachiara”, che è risultato il più eseguito dal vivo; il secondo riconoscimento gli è toccato in qualità di miglior autore nella sezione “Live Concert”, per il numero di biglietti venduti di cui detiene il record mondiale. “Non avrei mai pensato, quando ho scritto ‘Albachiara’, che un giorno l’avrei trovata in nomination con delle canzoni di Battisti, Conte, Modugno… Quando la scrissi loro erano già tutti dei miti”, ha commentato Vasco. Intanto, il rocker è pronto per tornare in concerto negli stadi italiani la prossima estate, con Radio Italia solomusicaitaliana al suo fianco in qualità di radio ufficiale del tour.