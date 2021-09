Seat Music Awards 2021, 80 star e novità: tutto sui premi della musica

Filippo Neviani in arte Nek è sempre più “empatico” conduttore e comunicatore al pubblico di “musica vissuta” e, reduce dall'incidente alla mano in campagna, ha detto: “Mi è stato affidato nuovamente un contenitore speciale, in onda il 12 settembre, con artisti anche alternativi che non si esibiranno nelle sere precedenti, altri personaggi ospiti e il tema dell'estate, una stagione resa speciale dalla musica, che mai come in questo periodo è stata vicina a tutti. L'anno scorso Carlo Conti mi ha dato la giacca e lo scettro del presentatore, una scena che ho amato molto. Per il lavoro che faccio, sono sempre alla ricerca di stimoli: rincorro le emozioni per poterle restituire. Ho avuto modo di testare la televisione: è un linguaggio che apprezzo molto, mi piace, provo a crescere. Vedermi anche in quell'ambito è interessante, mi trasmette energia, sento vicino il mondo dell'intrattenimento: quindi, chissà, potrei continuare... È una minaccia! Ma la musica resta sempre la mia vita, Tra l'altro sono stato uno dei primi artisti intervistati da Vanessa. Essere dall'altra parte e intervistare i miei colleghi mi intriga: mi mette meno pressione addosso ma mi permette di andare oltre le canoniche domande che si fanno di solito con naturalezza. Altri programmi da conduttore? Il tema del viaggio è fondamentale, magari collegato con la terra e il suo odore. Intanto la mano va meglio anche se non ho ancora raggiunto il massimo del risultato... Farò il terzo incomodo nella sitcom di Carlo e Vanessa!”