Se Marco Masini non avesse fatto il cantante: ecco “l’alternativa perfetta”

Le prime tre date lo vedono protagonista in location bellissime: il 3 settembre al Teatro Romano ad Ostia Antica (RM), il 16 al Teatro Romano di Fiesole (Firenze) - “Casa mia”, commenta Marco -, e il 24 al Teatro Antico di Taormina: “Manco tanto dalla Sicilia, è un grande onore cantare lì, per me è un esordio assoluto, è la prima volta, questi sono eventi fatti anche per reagire agli anni ‘soffocati’ dal Covid. E’ un momento storico importante per i concerti, perché la musica è ripartita con un certo tipo di impatto ed energia, risolvendo così un problema emotivo. Senza la musica mancava il pane emotivo quotidiano. Dove c’è collaborazione, con duetti o feat come dicono le nuove generazioni, c’è emozione e confronto”.