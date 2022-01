Scatola di Laura Pausini: i complimenti di Ferro e il "Bentornata" di Antonacci

Il brano, fra le novità di Radio Italia solomusicaitaliana, piace tanto a Tiziano Ferro. "Complimenti cara amica mia. The Queen is back", ha scritto sui social. "... e complimenti anche a Madame. Non ti smentisci mai. Orgoglioso di questa scuola di nuove leve", ha concluso. Tiziano lo ha ascoltato a tutto volume in macchina.