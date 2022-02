Sanremo, Tananai: "Ultimo? Come Vasco Rossi. È il mio Festival dell'amore"

TANANAI. Alberto Cotta Ramusino, il cui nome d'arte significa piccola peste con la testa fra le nuvole, ha iniziato a fare musica a 13-14 anni, occupandosi di produzioni elettroniche, "una delle poche cose di cui non mi sono mai annoiato": "Ho cominciato giocando con un software, un po' di chitarra e pianoforte". Poi nel 2017 è uscito un album come Not for Us ma si è reso conto subito che aveva bisogno di esprimersi in altri modi e fare cose in più, aggiungendo le parole che scriveva, "anche perché ho sempre pensato che i cantanti si divertissero di più, oltre al fatto che non mi è mai piaciuto dipendere dagli altri e aspettare il cantante di turno per registrare, volevo fare musica subito". Così nei primi due anni si è concentrato sulla scrittura di canzoni ma ha dovuto cambiare approccio mentale, perché aveva ancora l'impostazione da producer. Sono usciti i primi singoli, raggruppati nell'Ep "Piccoli vuoti", che era molto suonato perché non aveva ancora fatto pace con Not for us: "Ora ho trovato un equilibrio con l'elettronica che mi rispecchia di più".