Sanremo, Mengoni: “Grazie Amadeus”. Le dritte di Giorgia, le risa con Ariete

C’era tensione ieri sera, quando ti sei esibito nella prima serata di Sanremo 2023 con “Due vite”?

Non so se ci fosse tensione, lì ha giocato uno scherzo l’emotività, non da poco, tanta colpa è stata dell’orchestra. A un certo punto sono andato in una catarsi che non so spiegare, è stato come svenire, allora ho guardato l’orchestra… i musicisti facevano delle facce tipo ‘fuoco’ e quindi mi sono detto: devo fare! E’ come quando guardo i miei musicisti in tour e ci diamo la carica. Non capita spesso di poter avere l’opportunità di poter suonare con 40 elementi di orchestra