Sanremo, Gianni Morandi: “Sogno che Jovanotti mi inviti al Jova Beach Party”

Si può dire che "Apri tutte le porte" è come una sorta di "Penso positivo" in versione Gianni Morandi?

La positività lui la trasmette sempre, anche con brani come 'L'ombelico del mondo', è evidente che qui c'è dentro qualcosa di Jovanotti, ma abbiamo cose simili, anche nel carattere, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, guardiamo il futuro così. Sappiamo che c'è il Covid-19 che non ci ha ancora abbandonato ma noi vogliamo aprire le porte e andare verso la luce