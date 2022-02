Sanremo, Fabrizio Moro: "Salvo grazie ai figli e all'amore. Con Ultimo..."

"Il sogno ricorrente è una fotografia per la mia vecchiaia: mi vedo in un posto isolato a pescare e a scrivere libri, lontano dal caos", spiega Fabrizio, "Il mio rapporto con il successo non è cambiato, mi interessa fino a un certo punto. Una volta che ho i soldi per mangiare e vivere, del resto non mi importa. Sono partito da zero, ho comprato la mia prima macchina a 23 anni perché non avevo soldi per fare la patente. Per me guadagnare dieci o mille è uguale, sono sempre nello stesso quartiere con gli stessi amici. Sono un uomo di passaggio, del successo non mi frega niente. Siamo flussi nel cielo che prima o poi si spegneranno. Spero di lasciare cose belle ai miei figli e alle nuove generazioni attraverso la musica, dalla speranza alla voglia di rialzarsi. Forse avrei fatto il professore se avessi potuto studiare, perché ho fatto solo la terza media, non ho preso neanche il diploma. Mi piace stare con i ragazzi, raccontare la mia esperienza di vita e aiutare i più giovani. Spesso mi chiedo se sono all'altezza delle situazioni che mi provoco attorno nella vita e spesso mi rispondo di no, ma in realtà poi vedo che ci riesco, quindi mi dicevo una bugia. Al Fabrizio del passato direi di non aver paura e di non mollare anche se ci saranno momenti davvero duri".