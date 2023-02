Sanremo, Articolo 31: “Serata cover con Fedez, la reunion nella reunion”

La canzone “Un bel viaggio” degli Articolo 31 è in top 10 tra i brani di Sanremo 2023 più trasmessi. Al Festival, un assaggio del tour, J-Ax e Dj Jad duettano con Fedez nel loro medley per la serata cover: “Abbiamo portato il rap in Italia negli anni 90? Abbiamo fatto come Celentano con il rock”. Ecco l’intervista in diretta a Radio Italia solomusicaitaliana con Mario Volanti dal Fuori Sanremo Intesa SanPaolo.