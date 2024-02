Sanremo 2024, seconda serata: i 15 Big che cantano e i 15 che li presentano

A proposito di “E poi”, il brano che Giorgia festeggerà sul palco dell’Ariston, l’artista ricorda: “La presentammo con gli autori nel ’94, ma Pippo Baudo ci disse che dovevamo riscrivere l’inciso. L’abbiamo fatto in 4 ore prima che chiudessero le iscrizioni, alla fine aveva ragione lui!”. Giorgia ha parole di ammirazione anche per Marco Mengoni, co-conduttore della serata inaugurale: “Marco è stato veramente eccezionale, non è facile calarsi in panni che non sono consueti. Io ho sempre l’ansia da prestazione, l’emozione diventa quasi panico, ma con Amadeus per fortuna si lavora in grande tranquillità”, aggiunge parlando anche del suo inedito ruolo di conduttrice.