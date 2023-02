Sanremo 2023, Will: "Michele Zarrillo? L'ho conosciuto 2 settimane fa, è una spada"

Com'è nato il brano in gara, "Stupido"?

È un pezzo che ha passato qualche mano, mi è arrivato un provino dagli autori, ascoltando il ritornello ho capito che la parola 'stupido' poteva adattarsi a me, per raccontare tutte quelle volte che mi sono sentito inadatto e diverso ed è normale che sia così: a noi maschi forse succede di più ma non lo diciamo spesso. Non vedo l'ora di cantarlo sul palco, lì inizierà la sua vera vita