Sanremo 2023, Tiziano Ferro svela i suoi artisti e brani preferiti

Tiziano Ferro si è fermato a seguire il Festival di Sanremo, che solo 3 anni fa lo vedeva come ospite fisso, ma sta già preparando qualcosa di nuovo per i fan: “Ora torno alla mia prova abiti”, recita la didascalia di una foto che lo mostra con una curiosa imbragatura sopra la camicia. È possibile che l’artista stia progettando le sue esibizioni in vista del tour negli stadi al via in estate, anche se i fan reclamano un nuovo singolo dopo “La prima festa del papà” e “R()t()nda” con Thasup.