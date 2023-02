Sanremo 2023: i numeri degli ascolti della terza serata

La terza serata del 2022 aveva raggiunto il 57% di share, per un totale di 9.360.000 spettatori. Rispetto allo scorso anno, il Festival ha registrato un +0.6% in valori percentuali di share e un -120.000 in valori assoluti, terminando circa un quarto d’ora dopo (la terza serata del 2022 si chiuse alle 1.46).