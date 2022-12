Sanremo 2023: i Big festeggiano e annunciano novità

Gli Articolo 31 (il duo composto da J-Ax e Dj Jad) sono tornati e sono pronti a salire per la prima volta sul palco dell’Ariston. Hanno però voluto mettere in chiaro delle cose circa la loro partecipazione con un rap. Di seguito il testo: “Siamo tornati ancora più incistati coi muri imballati dai dischi certificati. Quindi zero operazione nostalgia. È un’operazione tipo chirurgia facciale, che vi cambia i connotati. Avevo detto mai più con Jad o con Fedez. Avevo detto mai un talent alla tele. La vita poi m’ha detto c******e perché ti blocchi? Lo sai chi non cambia mai opinione? Gli ottusi e i morti. Ho detto ‘Mai Sanremo’ e ci vedremo all’Ariston e se ti manda in acido succhiami il Gaviscon. Non voglio mai più prendere un amico per il collo e sciogliere la band perché maniaco del controllo non sono dittatore come Kim in Nord Corea. Quindi, quando Jad ha detto ‘Andiamo’, ho detto ‘Bella idea’. Partiamo da Milano, mecca degli zanza. Beppe si fa selfie in sala, ma in cantina. Scracka. Senza soldi in tasca. L’inclusività è una farsa. Puoi chiamarlo Nolo, ma rimane un Nolo-gramma. Quindi, l’Articolo 31 ritorna. Non siamo un monumento. Siamo il piccione che ci c**a sopra”. Gli Articolo 31 hanno anche in serbo un nuovo album.