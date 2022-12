Sanremo 2023: da gIANMARIA a Will, chi sono gli ultimi 6 Big scelti da Amadeus

Dulcis in fundo, ecco Will che “Le cose più importanti” le ha fatte nella finale di Sanremo Giovani strappando l’accesso al Festival 2023. William Busetti, veneto del 1999, da bambino ha praticato il calcio, ottenendo promettenti risultati a livello giovanile. Alla fine del liceo la passione per la musica ha preso il sopravvento e Will ha iniziato a scrivere i primi testi, ispirato soprattutto dalle canzoni rap italiane che ascoltava come valvola di sfogo per evadere la monotonia della vita di provincia. Will ha da poco chiuso il suo primo tour. “È stato magico”, ha scritto.