Sanremo 2022, Ditonellapiaga ha spiato Elisa pre-esibizione: “È un angelo”

Per la serata cover avete scelto "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli

Sono fan di questo pezzo, avevamo diverse alternative. Questo brano era il più giusto per unire me e Donatella: è come se io ricevessi il testimone dalla mia mentore che a sua volta riceve il testimone dalla sua mentore. La presentazione di Amadeus è stata molto bella: il brano inizialmente doveva essere cantato da Adriano Celentano e raccontare un tradimento al maschile, poi Caterina Caselli l'ha rivoluzionato