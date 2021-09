Sanremo 2022, Amadeus conferma Fiorello: “Non potrei farlo senza di lui”

“Non c'è Sanremo per me senza di lui”. Con queste parole, Amadeus ha confermato che Fiorello sarà ancora al suo fianco al Festival di Sanremo 2022, il terzo consecutivo per lui come Direttore Artistico. L'annuncio si unisce alle anticipazioni sulla prossima edizione della kermesse: iniziano ad emergere il numero massimo di canzoni in gara e una inedita serata dedicata alle cover di brani usciti tra gli anni '60 e '80.