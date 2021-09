Sanremo: niente categoria “Nuove proposte” per Amadeus ter

A gareggiare con i veterani saranno i due vincitori di Sanremo Giovani, che saranno scelti nella finale di mercoledì 15 dicembre in diretta su Rai1. Non si tratta dell’unica novità che Amadeus ha introdotto nel regolamento della sfida fra i nuovi artisti: la fascia d’età per partecipare è scesa fra i 16 e i 29 anni, inoltre i 30 artisti selezionati presenteranno alla Commissione Musicale due brani inediti, uno per Sanremo Giovani e uno per la 72esima edizione del Festival, che ovviamente sarà eseguito solo in caso di accesso alla gara di febbraio insieme ai Big.