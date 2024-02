Sangiovanni e la chiamata di Carlo Verdone dopo Sanremo

L’1 marzo, Sangiovanni pubblicherà il nuovo album Privacy. A proposito di privacy, Sangiovanni l’ha un po’ persa da quando ha vinto Amici nella categoria Canto. Ultimamente ha però recuperato delle abitudini che aveva perso per la vita da “famoso”, come uscire e viaggiare con gli amici in tranquillità. “Mi è mancato”, ha ammesso nella videointervista #atupertu.