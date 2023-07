Sangiovanni, da Los Angeles al Giappone a… Roma: “Verdone è una leggenda”

Negli ultimi mesi, Sangio è stato anche al fianco di un altro Big, stavolta del cinema italiano: “Credo che non ci sia persona in Italia che non abbia mai visto i film di Carlo Verdone!”, commenta, parlando della sua partecipazione per la prima volta come attore alla seconda stagione di “Vita da Carlo”. “Tutti siamo fan di Carlo Verdone, per me è una leggenda. Mi ha dato tanti consigli, ma non solo per quanto riguarda la serie che abbiamo fatto. Mi ha dato tanti consigli per la mia vita, su come approcciare al mondo del lavoro”. Sull’attore e regista, che si è già complimentato con Sangiovanni per come si è prestato a questa avventura, ha poi aggiunto: “Tanti altri consigli me li ha dati anche senza parlare. Basta guardarlo e vedere cosa fa e cosa dice per capire il genio che c’è dietro una leggenda”.