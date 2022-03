Samuele Bersani: il gatto Marcello e l’autotune. E quel maledetto cursore...

Di certo, Samuele non annoia e non si annoia quando deve scrivere canzoni. “Ci sono stati dei casi in cui ho scritto una canzone in poco tempo, in poco tempo significa qualche giorno. Altri invece in cui ho lavorato tanto per trovare quello che sembra quasi spontaneo. Ad esempio, ‘Giudizi Universali’ aveva una musica completamente diversa, ricordo che a Lucio Dalla fra l’altro piaceva quella musica. Abbiamo perso un sacco di tempo per trovare la quadra...”.