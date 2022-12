Samuel torna con un nuovo singolo e ci regala la sua “Malinconia”

Parlando in generale della malinconia, Samuel (immortalato nella foto in alto da Chiara Mirelli) dice: “È la narrazione di uno stato d’animo a cavallo tra felicità e tristezza, difficile da definire: è un pensiero, un ragionamento, una riflessione, un ricordo”. L’artista prova quindi a raccontarla a modo suo, in musica, attraverso un’anima in viaggio che, fra metafore marittime, si lascia andare a ricordi e desideri.