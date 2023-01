Sahara Jam: il documentario sul live di Jovanotti in Niger

Intanto Jovanotti ha salutato il nuovo anno pubblicando un estratto dell’ultimo concerto che ha tenuto nel Reward Music Place, in occasione del nostro RADIO ITALIA LIVE che l’ha visto protagonista lo scorso dicembre e ha scritto: “Il concertino intimo che abbiamo fatto negli studi di Radio Italia qualche settimana fa è stata l’ultima volta del 2022 in cui ho cantato live qualche mio pezzo con la band, ed è stato bello salutarci in questa atmosfera sospesa. Lascia dentro di me un senso di possibilità e di apertura, come se il futuro fosse tutto da inventare nuovamente, insieme, seguendo le indicazioni che la musica stessa mi darà”.