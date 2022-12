La presenza di Jovanotti è legata all’iniziativa SAHARA PEACE HUBS “Una casa per le musiche del Sahara”, promossa da Ara Pacis Initiatives for Peace con la Noor Foundation, presieduta dalla First Lady nigerina Khadijia Bazoum. Il progetto è quello di costruire un centro per la musica a Niamey, capitale del Sahel, per valorizzare la storia e il patrimonio musicale locale e creare opportunità di apprendimento e di produzione per giovani talenti tramite una scuola e una sala di registrazione.